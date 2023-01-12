США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості, – WSJ

Санкції на російські нафтопродукти ще не встигли набути чинності, як Захід готує нові обмеження. Цього разу санкції стосуватимуться обмеження цін на російський експорт нафтопродуктів.

Санкції проти Росії

Протягом останнього тижня Мінфін США провів чимало зустрічей з європейськими партнерами, щоб обговорити деталі санкцій, які набудуть чинності 5 лютого.

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Обмеження стосуватимуться й російських нафтопродуктів й передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти:

на дорожчі – такі як дизельне пальне,

дешевші — на кшталт мазуту.

Передбачається, нові санкційні обмеження матимуть серйозніші економічні наслідки, оскільки вони набудуть чинності в той самий день, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Спостерігачі за ринком і деякі західні чиновники очікують, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт нафтопродуктів, що може вплинути на світові ціни. Адже без доступу до європейського ринку та обмеження поставок в інші країни російська нафтопереробка може скоротитися, знизивши світову пропозицію.

Обмеження ціни на нафту

З 5 грудня 2022 року діє ембарго на російську нафту та цінова стеля у 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7, ЄС та Австралія. Такі санкції забороняють европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн.

Обмеження ціни до 60 доларів за барель, мали відносно слабкий вплив на світові ціни. Станом на 12 січня нафта марки Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,67 долара (+3,2%), а от російська нафта марки Urals станом на 10 січня впала до 37,80 долара за барель в одному з портів.

Як змінювалась ціна нафти Urals протягом року / Інфографіка OilPrice

Росія вирішила підготувати відповідь на західні санкції. У документі мовиться, що російські компанії не мають права продавати сировину будь-яким контрагентам, які прямо чи безпосередньо діють відповідно до санкційних обмежень від країн цивілізованого світу. Проте варто враховувати, що в указі Путіна йдеться про обмеження, які зафіксовані у контрактах з іноземними компаніями. У відомстві вважають, що цей документ варто доповнити низкою уточнень.