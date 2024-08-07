Конфіскація грошей Лазаренка: США хочуть передати кошти Україні

Міністерство юстиції США в рамках тривалого судового процесу намагається вилучити понад 200 мільйонів доларів у колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України.

Чи передадуть Україні гроші Лазаренка

Як повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер, справа Лазаренка ще не завершена. Однак, було досягнуто нового рішення, яке наближає до можливості отримання остаточного рішення щодо конфіскації.

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Справа, про яку згадує Батлер, стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад 200 мільйонів доларів, що належать Лазаренку і були арештовані в різних країнах. Батлер підкреслює, що Лазаренко був засуджений у суді Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбував близько 6 років ув'язнення.

Судові процеси стосовно цих грошей тривають вже близько 20 років.

Нагадаємо, що у 2009 році суд у Сполучених Штатах виніс остаточний вирок щодо Лазаренка: його визнали винним у відмиванні 22,85 мільйона доларів, призначивши покарання у вигляді восьми років тюрми. Одночасно в Швейцарії він отримав умовний термін ув'язнення тривалістю 1,5 року. Україна отримала від Швейцарії 6,5 мільйона доларів з викрадених Лазаренком коштів.