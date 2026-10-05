Торгова угода "зависла": Індія відмовляється від нових поступок Трампу

Багатомісячі переговори щодо торгівельної угоди між Індією та США зайшли в глухий кут. Ситуацію додатково ускладнюють можливі американські мита на країни, які купують значні обсяги російської нафти.

Чому торгові переговори "зависли"

Про проблеми у спробах укласти двосторонню угоду розповіла міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, пише Reuters.

За її словами, переговори тривають, однак простір для компромісу між сторонами істотно звузився.

Переговори досягли точки, за якою подальший обмін поступками буде дуже, дуже складним для обох сторін,

– зазначила міністр.

Чому країни не можуть домовитися

Можливості для компромісу різко зменшилися після того, як президент США Дональд Трамп отримав повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російську нафту.

Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі та одним із головних клієнтів Москви. Це ставить індійський уряд перед складним вибором:

Відмова від дешевої сировини з Росії спровокує стрибок цін на пальне всередині країни;

Тоді як продовження імпорту російської нафти може поставити під загрозу експорт Індії до США.

Індія вже попереджала, що нові американські заходи можуть негативно вплинути на двосторонні відносини.

За словами Сітхараман, Вашингтон також прагне скоротити торгівельний дисбаланс на свою користь.

Міністерка різко розкритикувала використання мит як зброї, зазначивши, що Індія має величезний дисбаланс із Китаєм, але намагається вирішувати його шляхом переговорів, а не ультиматумів.

Я можу зайняти таку саму позицію, чи не так, щодо Китаю? Дисбаланс настільки великий, він страшенно не на мою користь, але ні, ви не можете цього робити – ви маєте вести переговори, ви маєте йти на взаємні поступки,

– сказала Сітхараман.

Зауважте! Для Індії США залишаються головним напрямком експорту товарів. За офіційними даними, з квітня по серпень вона експортувала до Сполучених Штатів товарів на 42,79 мільярда доларів проти 40,39 мільярда доларів за той же період минулого року.

Нагадаємо, Індія та США намагаються укласти нову угоду з лютого 2025 року, щоб вирішити питання доступу до ринків. Однак сторони поки що не домовилися. Нью-Делі наполягає на вигідніших умовах, тоді як Вашингтон вимагає додаткових поступок.