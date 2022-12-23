США нададуть Україні конфісковані російські активи: ухвалено рішення

Сенат США ухвалив рішення щодо дозволу на конфіскацію російських активів та передачу їх для потреб України. Ці кошти буде включено в остаточний пакет витрат на 2023 рік.

Про це повідомляється у заяві на персональному сайті конгресмена Стіва Коена.

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Конгресмен Коен разом із представниками Вілсоном, Малиновським, Браяном Фіцпатріком, Вільямом Кітінгом і Джоном Кертісом представив Закон "Активи олігархів для перемоги України". Законопроєкт передбачає передачу активів, конфіскованих російськими олігархами, для допомоги Україні.

Це питання базової справедливості, що російські злочинці, пов’язані з Путіним, повинні платити за цю жорстоку, незаконну та неспровоковану війну проти України. Сьогодні Конгрес запевнив, що вони будуть. Цей закон є продуктом двопартійної співпраці, яка почалася з вторгнення Росії в Україну, і триватиме далі. Сьогодні хороший день для багатостраждального народу України та американських платників податків, і поганий день для російських олігархів і головорізів Путіна,

– говориться у заяві.

Автори закону заохочують союзників у G-7 і в Європейському Союзі наслідувати їх приклад. За їх словами, конфісковані російські активи лише у США сягають мільярдів доларів.

Заява про ухвалу рішення оприлюднена від імені конгресмена Стіва Коена, співголови Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, конгресменів Тома Маліновського і Джо Вілсонома та сенаторів Ліндсі Гремома, Шелдонома Уайтхауса, Майкла Беннета і Річарда Блюменталя.

Положення законопроєкту будуть підписані в рамках пакета видатків на кінець року. Нагадаємо, країни G7 анонсували для України допомогу в розмірі 32 мільярдів доларів.