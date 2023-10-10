Росія знайшла шлях, як дорого продавати нафту: США готуються "закрутити гайки"

США готуються посилити боротьбу з ухиленням від виконання санкцій проти російської нафтової промисловості. Вашингтон намагається підтримати режим обмеження цін на російську нафту, ефективність якого знизилася.

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США "дуже ймовірно" вживатимуть заходів для забезпечення дотримання цінового обмеження в 60 доларів за барель, яке Сполучені Штати та їхні партнери наклали на продаж російської нафти.

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Росія продає нафту дорожче дозволеної стелі

Єллен визнала, що Росії вдалося знайти спосіб, як обходити обмеження та продавати нафту дорожче.

Росії вдалося продавати сиру нафту за ціною вище 60 доларів протягом кількох тижнів, а наприкінці вересня ціни на нафту піднялися до 85 доларів за барель, що викликало питання про те, чи не маніпулюють компанії, встановлюючи верхню межу ціни. Ціни на нафтопродукти, такі як дизельне пальне, також піднялися вище західних лімітів,

– сказала вона.

Міністерка фінансів попередила компанії, які допомагають Росії обходити санкції, що США серйозно ставлять до обмежень цін на російську нафту.

"Ми дуже уважно стежимо за дотриманням правил і хочемо переконатися, що учасники ринку знають, що ми серйозно ставимося до цього обмеження, і, тією мірою, в якій використовуються західні послуги, ми серйозно ставимося до дотримання цього обмеження", – сказала Єллен.

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