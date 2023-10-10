Россия нашла путь, как дорого продавать нефть: США готовятся "закрутить гайки"

США готовятся усилить борьбу с уклонением от исполнения санкций против российской нефтяной промышленности. Вашингтон пытается поддержать режим ограничения цен на российскую нефть, эффективность которого снизилась.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США "вероятнее всего" будут принимать меры для обеспечения соблюдения ценового ограничения в 60 долларов за баррель, которое Соединенные Штаты и их партнеры наложили на продажу российской нефти.

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Еллен признала, что России удалось найти способ, как обходить ограничения и продавать нефть подороже.

России удалось продавать сырую нефть по цене выше 60 долларов в течение нескольких недель, а в конце сентября цены на нефть поднялись до 85 долларов за баррель, что вызвало вопрос о том, не манипулируют ли компании, устанавливая верхний предел цены. Цены на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, также поднялись выше западных лимитов,

– сказала она.

Министр финансов предупредила компании, которые помогают России обходить санкции, что США серьезно относятся к ограничениям цен на российскую нефть.

"Мы очень внимательно следим за соблюдением правил и хотим убедиться, что участники рынка знают, что мы серьезно относимся к этому ограничению, и в той мере, в какой используются западные услуги, мы серьезно относимся к соблюдению этого ограничения", – сказала Еллен.

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