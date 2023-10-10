Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США "вероятнее всего" будут принимать меры для обеспечения соблюдения ценового ограничения в 60 долларов за баррель, которое Соединенные Штаты и их партнеры наложили на продажу российской нефти.
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Россия продает нефть дороже разрешенного потолка
Еллен признала, что России удалось найти способ, как обходить ограничения и продавать нефть подороже.
России удалось продавать сырую нефть по цене выше 60 долларов в течение нескольких недель, а в конце сентября цены на нефть поднялись до 85 долларов за баррель, что вызвало вопрос о том, не манипулируют ли компании, устанавливая верхний предел цены. Цены на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, также поднялись выше западных лимитов,
– сказала она.
Министр финансов предупредила компании, которые помогают России обходить санкции, что США серьезно относятся к ограничениям цен на российскую нефть.
"Мы очень внимательно следим за соблюдением правил и хотим убедиться, что участники рынка знают, что мы серьезно относимся к этому ограничению, и в той мере, в какой используются западные услуги, мы серьезно относимся к соблюдению этого ограничения", – сказала Еллен.
Что известно о предельной цене на российскую нефть
- Россия получает немалые доходы от нефтяной промышленности, направляемые на войну против Украины. Поэтому партнеры Киева решили усложнить России получение доходов от продажи нефти.
- Так, в 2022 году ЕС принял эмбарго на российскую нефть, но сделал исключение для нескольких стран, в частности Венгрии.
- В начале 2023 года заработал механизм, установивший предельную цену на российскую нефть Однако в сентябре издание Financial Times сообщило, что Россия продает большинство своей нефти без ценового потолка от стран G7.
- Как свидетельствуют данные Bloomber, российскую нефть активно покупают в Европе.