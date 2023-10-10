Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США "вероятнее всего" будут принимать меры для обеспечения соблюдения ценового ограничения в 60 долларов за баррель, которое Соединенные Штаты и их партнеры наложили на продажу российской нефти.

Обратите внимание Для России это тупик: какие условия выдвигают Индия и Китай Кремлю по нефти

Россия продает нефть дороже разрешенного потолка

Еллен признала, что России удалось найти способ, как обходить ограничения и продавать нефть подороже.

России удалось продавать сырую нефть по цене выше 60 долларов в течение нескольких недель, а в конце сентября цены на нефть поднялись до 85 долларов за баррель, что вызвало вопрос о том, не манипулируют ли компании, устанавливая верхний предел цены. Цены на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, также поднялись выше западных лимитов,

– сказала она.

Министр финансов предупредила компании, которые помогают России обходить санкции, что США серьезно относятся к ограничениям цен на российскую нефть.

"Мы очень внимательно следим за соблюдением правил и хотим убедиться, что участники рынка знают, что мы серьезно относимся к этому ограничению, и в той мере, в какой используются западные услуги, мы серьезно относимся к соблюдению этого ограничения", – сказала Еллен.

Что известно о предельной цене на российскую нефть