США 10 листопада позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою. Держава-агресорка отримала такий статус 20 років тому.

Він обмежував розрахунок антидемпінгових мит на товари з Росії. Рішення позбавити державу-агресорку статусу ринкової економіки схвалило міністерство торгівлі США.

Читайте також План Маршала для України: чого побоюються на Заході, — The Economist

Росія могла завищувати ціни

Причиною позбавлення Росії цього статусу є значне втручання Кремля в економічні процеси. Це могло призвести до викривлення цін і витрат. Тому зараз невідомо, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт товарів у США.

Це рішення дає США можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, статус країни з ринковою економікою США надали Росії у 2002. Це стало важливим кроком для вступу Кремля до Світової організації торгівлі у 2012 році.

Для того, щоб отримати від США статус країни з ринковою економікою, держава повинна відповідати певним критеріям. Ці критерії прописані в американському законі про тарифи, який схвалили ще в 1930 році.

До речі, Україна отримала такий статус в Європейському Союзі наприкінці 2005 року, а в США – на початку 2006 року.