Майже все ухвалили: у США прийняли низку законопроєктів про крипту

У Палаті представників як республіканці, так і демократи прийняли два законопроєкти для регуляції крипторинку у США. Проте деякі положення викликали значні сумніви у політиків.

У США прийняли законопроєкти про регуляцію крипторинку

26 липня Палата представників схвалила два законопроєкти – "Про фінансові інновації та технології у ХХІ столітті", а також "Про нормативне визначення блокчейн-технології". Під час розгляду обидві партії не підтримали законопроєкт про структуру ринку.

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Його не прийняли, тому що його положення передбачає наділення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) занадто великими повноваженнями. Тобто це послабить захист споживачів, який передбачений законом США про цінні папери, тож інвестори залишаться менш захищеними перед шахраями.

Якщо Конгрес нічого не зробить, Сполучені Штати втратять величезну нагоду, постраждають багато американців. Ухвалення закону стане великою перемогою для країни,

– наголосив республіканець Том Еммер.

Проте згодом республіканці змінили свою точку зору і наголосили на необхідності прийняти закон чим швидше.

Які зміни пропонують внести

Раніше у Палаті представників зареєстрували законопроєкт згідно з яким, регуляторів ринку зобов'яжуть дати чітке визначення поняттям "блокчейн" та "цифровий актив" у межах наявного фінансового законодавства.

Разом з тим пропонуються такі зміни:

проєкти, які працюють з криптою, не реєструватимуть традиційним способом під час розміщення цінних паперів;

емітенти зможуть пропонувати токени на суму до 75 мільйонів доларів протягом року (з обмеженням на неакредитованих покупців);

емітенти токенів звітуватимуть перед SEC до того часу, поки вони не будуть сертифіковані та децентралізовані до такого рівня, що монета стане товаром;

буде заборонено змішувати активи клієнтів.