США обігнали Китай у званні найбільшої економіки світу

США відірвалися від Китаю у гонці за звання найбільшої економіки світу, частково завдяки активному американському споживачеві. Номінальний валовий внутрішній продукт США зріс на 6,3% минулого року, перевищивши приріст Китаю на 4,6%.

Економічне зростання

Частково перевагу США підкріпило підвищення цін в Америці. Втім, результати 2023 року підкреслюють ширший момент: економіка США виходить з періоду пандемії в кращому стані, ніж китайська.

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Сильна робота американської економіки в поєднанні з усіма короткостроковими та довгостроковими проблемами, з якими зіштовхується китайська економіка, робить менш очевидною думку, що ВВП Китаю коли-небудь перевищить ВВП США,

— зазначив колишній керівник команди Міжнародного валютного фонду в Китаї Есвар Прасад.

Економічну перевагу відображено в перспективних фондових ринках країн. Американські акції досягли рекордних максимумів на цьому тижні, тоді як китайські акції опинилися в спаді ринку вартістю понад 6 трильйонів доларів.

Несподіванка для всіх

Такого розвитку подій у Штатах не очікували. На початку минулого року США широко передбачали потрапляння в рецесію через підняття Федеральною резервною системою процентних ставок для боротьби з інфляцією, якої не бачили десятиліттями.

Китай тим часом очікував бурхливого відновлення, оскільки він повністю відкрив свою економіку для торгівлі після суворих локдаунів для боротьби з поширенням Covid-19.

Але все сталося не так

Дані ВВП, оприлюднені у четвер, показали, що американська економіка закінчила рік з великим успіхом, зростаючи на 3,3% у реальних, скоригованих з урахуванням інфляції, умовах у четвертому кварталі після розширення на 4,9% у третьому. Інфляція повертається до цільового показника Федеральної резервної системи у 2%, і страх перед рецесією зникає.

! У той час як Китай бореться під тягарем багаторічного спаду на ринку нерухомості та найгіршої за останні 25 років дефляції. Експорт — колись критичний стовп зростання — знизився у 2023 році, безробіття серед молодих людей зросло, а місцеві уряди обтяжені заборгованістю.

Хоча урядові дані показують, що економіка досягла річної цільової позначки зростання, розширившись на 5,2% у 2023 році, є підозри, що це не справжня картина того, що відбувається

Проблема впливу

Президент Інституту міжнародної економіки Пітерсона Адам Позен стверджує, що китайський президент Сі Цзіньпін значно посилив фундаментальні економічні слабкості країни своїм свавільним і авторитарним управлінням у всій економіці та суспільстві, особливо під час пандемії.

Пандемія прикрила багато слабкостей Китаю, які є глибокими та структурними та триватимуть протягом десятиліття — залежно від їх здатності до реформ, — сказав Джош Ліпскі, колишній радник МВФ, який зараз є директором Центру геоекономіки Атлантичної ради.

Це спонукало домогосподарства та малі підприємства до зберігання готівки, адже вони не знають, що буде далі. Позен назвав це явище "економічним довгим Covid" — хронічним станом, що характеризується відсутністю життєвості та тривалим затишшям.

США здивували економістів своєю стійкістю економіки після пандемії. Деякі, як Позен, навіть підозрюють, що країна може бути на межі зростання продуктивності, яке дозволить економіці рости швидше без створення інфляції.

! Однак, останній етап кампанії Федеральної резервної системи з повернення інфляції у США до цільового показника 2% ще не завершений. Існує ризик, що вона може занадто довго утримувати політику занадто жорсткою, спричиняючи спад.