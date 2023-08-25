Українська економіка адаптується до війни: що чекає на українців у майбутньому
Джерело:БізнесЦензор
Повномасштабна війна триває уже півтора року. За цей час українська економіка пройшла значний шлях адаптації до разючих змін, зокрема впливу терористичних атак ворога та втраті величезної кількості підприємств.
Що відбувається з українською економікою зараз
За перше півріччя 2023 року Україна змогла самостійно забезпечити усі свої потреби у оборонному секторі. Видатки у цій сфері склали – 893 мільярди гривень. Таку заяву зробив керівник Рахункової палати – Андрій Майснер.
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Економіка країни поступово адаптується до умов воєнного стану. Уряд виконував закон про держбюджет в умовах уповільнення спаду експорту й інфляції, зростання імпорту, фіксованого офіційного курсу гривні.
Майснер стверджує, що план доходів загального фонду, без урахування грантової допомоги було перевиконано на 30 мільярдів гривень – це 5%.
Також очільник відмітив вплив зовнішніх траншів на загальну економічну ситуацію. Як і минулого року, така допомога зайняла половину усіх надходжень до фонду.
Цю міжнародну фінансову підтримку спрямували на першочергові потреби: зарплати бюджетникам, соціальні виплати та заходи спрямовані на охорону здоров'я.
Також Майснер наголосив на тому, що з січня по червень не було розпочато фінансування субвенцій за бюджетними програмами, розмір, яких становить 7 і 5 мільярдів гривень.
У перше півріччя 2023 року обов'язкові витрати місцевих бюджетів були на 12% менше ніж планувалося раніше.
Із резервного фонду у звітному періоді Кабмін виділив кошти на заходи зі зміцнення обороноздатності держави, надання матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС та забезпечення питною водою чотирьох регіонів України.
– підкреслив Майснер
Очільник зауважив, що за перші пів року 2023 року у фонд надійшло 45 мільярдів гривень, ще 17 мільярдів залишалося з попереднього періоду. При цьому, видатки склали усього 4 мільярди гривень.