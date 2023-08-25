Що відбувається з українською економікою зараз

За перше півріччя 2023 року Україна змогла самостійно забезпечити усі свої потреби у оборонному секторі. Видатки у цій сфері склали – 893 мільярди гривень. Таку заяву зробив керівник Рахункової палати – Андрій Майснер.

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Андрій Майснер Тимчасовий виконувач повноважень очільника Рахункової палати Економіка країни поступово адаптується до умов воєнного стану. Уряд виконував закон про держбюджет в умовах уповільнення спаду експорту й інфляції, зростання імпорту, фіксованого офіційного курсу гривні.

Майснер стверджує, що план доходів загального фонду, без урахування грантової допомоги було перевиконано на 30 мільярдів гривень – це 5%.

Також очільник відмітив вплив зовнішніх траншів на загальну економічну ситуацію. Як і минулого року, така допомога зайняла половину усіх надходжень до фонду.

Цю міжнародну фінансову підтримку спрямували на першочергові потреби: зарплати бюджетникам, соціальні виплати та заходи спрямовані на охорону здоров'я.

Також Майснер наголосив на тому, що з січня по червень не було розпочато фінансування субвенцій за бюджетними програмами, розмір, яких становить 7 і 5 мільярдів гривень.

У перше півріччя 2023 року обов'язкові витрати місцевих бюджетів були на 12% менше ніж планувалося раніше.

Із резервного фонду у звітному періоді Кабмін виділив кошти на заходи зі зміцнення обороноздатності держави, надання матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС та забезпечення питною водою чотирьох регіонів України.

​– підкреслив Майснер

Очільник зауважив, що за перші пів року 2023 року у фонд надійшло 45 мільярдів гривень, ще 17 мільярдів залишалося з попереднього періоду. При цьому, видатки склали усього 4 мільярди гривень.