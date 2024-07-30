Як виглядає купюра 500 гривень, яка виходить з обігу

НБУ починає процес заміни старих банкнот новими. З 1 серпня набувають чинності нововведення щодо купюри номіналом 500 гривень.

Як виглядає "стара" купюра 500 гривень

Як стало відомо, під вилучення цьогоріч підпадають банкноти номіналом 500 гривень. А саме ті, які були випущені у період з 2003 по 2007 роки. У НБУ повідомили, що саме ці купюри просто мають бути замінені на новіші: ті, які були випущені після 2014 року.

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Процедура заміни необхідна для покращення якості готівки, яка знаходиться в обігу. Варто зазначити, що деяким з цих банкнот вже понад 18 років.

Однак, у НБУ зазначили, що банкноти номіналом 500 гривень старого зразка все ще будуть залишатися дійсним платіжним засобом. Тобто, усі громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися ними без будь-яких проблем. А все тому, що для цієї купюри спеціального обміну не передбачено.

Як виглядає банкнота старого зразка / Інфографіка – НБУ