Как выглядит "старая" купюра 500 гривен

Как стало известно, под изъятие в этом году подпадают банкноты номиналом 500 гривен. А именно те, которые были выпущены в период с 2003 по 2007 годы. В НБУ сообщили, что именно эти купюры просто должны быть заменены на более новые: те, которые были выпущены после 2014 года.

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Важно! Процедура замены необходима для улучшения качества наличности, которая находится в обращении. Стоит отметить, что некоторым из этих банкнот уже более 18 лет.

Однако, в НБУ отметили, что банкноты номиналом 500 гривен старого образца все еще будут оставаться действительным платежным средством. То есть, все граждане без ограничений смогут продолжать рассчитываться ими без каких-либо проблем. А все потому, что для этой купюры специального обмена не предусмотрено.

Как выглядит банкнота старого образца / Инфографика – НБУ