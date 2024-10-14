Вже не за горами: чи готовий Львів до опалювального сезону 2024 – 2025

У Львові планують спершу надати тепло соціальним установам: зокрема лікарням, школам і дитячим садкам. Втім, у житлових будинках опалення буде ввімкнено пізніше, адже усе залежить від погодних умов.

Коли буде старт опалювального сезону у Львові

Згідно з інформацією від "Львівтеплоенерго", у Львові триває процес заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. На кінець першого тижня жовтня вже заповнено 86% систем опалення в житлових будинках, повідомляє Суспільне.

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Втім, старт опалювального сезону, ймовірно, буде відтерміновано. Як пояснив Олександр Одинець, директор Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго", за прогнозами синоптиків протягом тижня не очікується різкого похолодання.

Олександр Одинець Директор Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Швидше за все, опалювальний сезон наступного тижня ще не почнемо. Хіба через вихідні зміниться прогноз погоди та ми отримаємо різке похолодання. Головним критерієм залишається середньодобова температура повітря. Якщо на вулиці не дуже холодно, то навіщо розпочинати опалювальний сезон? Будинки будуть перегріватись, споживачі відкриватимуть вікна, випускатимуть тепло та в результаті ми отримаємо чимало скарг.

Щодо підприємства "Львівтеплоенерго" та його виробничих потужностей, включаючи котельні, центральні теплові пункти та мережі, то їх готовність становить 99,9%.

Проблем зі стартом опалювального сезону не бачу: немає ніякої заборгованості по енергоносіях, маємо законтрактовані обсяги газу, прийняли достатньо сезонного персоналу, завершили основні роботи, прогідравлили мережі, підготували котельні, центральні теплові пункти тощо,

– повідомив Олександр Одинець.

Підготовка до опалювального сезону у Львівській області також завершується. Однак точна дата підключення тепла в оселях поки що не визначена та залежатиме від температурних умов.