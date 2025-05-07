Чи може родина отримати УБД після загибелі військовослужбовця

Статус УБД не лише затверджує участь особи в бойових діях, а й надає право на отримання пільг. Втім, особливість посвідчення УБД в тому, що його має отримати безпосередньо сам військовослужбовець.

Чи можна отримати УБД посмертно

Згідно з Порядком № 413, статус учасника бойових дій не може бути наданий посмертно, передає 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Читайте також Яка має бути пенсія, щоб отримувати доплату від ООН

Це пов’язано з тим, що він не є почесним званням чи державною нагородою, а надається виключно для забезпечення пільг і соціальних гарантій ветеранам.

Як зазначено в частині 4 статті 25 Цивільного кодексу України, з моменту смерті особа втрачає правоздатність, а відповідно – і можливість користуватися правами, які надає статус УБД. Ці права не передаються у спадок.

Важливо! Водночас сім’я загиблого військовослужбовця має право звертатися за окремими соціальними пільгами, передбаченими законодавством.

Які пільги передбачені сім'ї військовослужбовця

Щоб скористатися пільгами та виплатами, гарантованими державою, сім’я загиблого військовослужбовця повинна оформити відповідний юридичний статус. Він забезпечує родині право на державну підтримку та соціальні гарантії.

Офіційний статус члена сім’ї загиблого можуть отримати:

Родини загиблих військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, резервістів, військовозобов’язаних та інших учасників оборони;

Сім’ї добровольців, включно з тими, чиї підрозділи згодом були включені до офіційних військових або правоохоронних структур;

Родини працівників, залучених до АТО чи операцій із забезпечення національної безпеки;

Сім’ї осіб, які загинули, зникли безвісти чи померли від поранень, контузій, каліцтв або хвороб, отриманих під час участі в АТО, у заходах проти збройної агресії РФ, чи в інших діях, що мали стратегічне значення для безпеки України.

Оформлення статусу відкриває доступ до соціальних виплат, медичних і житлових пільг, правової підтримки та інших форм допомоги, передбачених законодавством