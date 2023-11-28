Ставки на споживчі кредити можуть скоротити: поради як не переплатити за розстрочку

Нещодавно НБУ знизив облікову ставку до 16% й надалі ймовірно опустить її ще га 1 - 2 відсоткових показники. Це спонукає комерційні банки переглянути свої ставки споживчих кредитів на придбання товарів.

Як зміняться ставки

На думку Дмитра Замотаєва, до кінця грудні 2023 року зниження ставок буде не суттєвим та ситуативним, передає 24 Канал. Це стосуватиметься радше окремих партнерських програм банків з ритейлерами в рамках передноворічних розпродажів. Таке зниження становитиме 4 – 5%.

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Також у грудні сформується тенденція на найближчі 2 – 3 місяці у зв'язку з економічними та воєнними умовами. Вона полягатиме в зростанні кількості кредитів у сегменті споживчого кредитування.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Більш суттєвий та масовий перегляд ставок за споживчими кредитами варто очікувати вже в новому фінансовому році, коли банки активніше виходитимуть на ринок з власними кредитними програмами. Можна сказати, що очікується новий довготривалий тренд: зниження відсотків за споживчими кредитами з посиленням конкуренції між банками за споживача.

Він нагадав, що за 2023 рік кількість споживчих кредитів зросла на 50%. А от у 2024 році він прогнозує зростання ще у 1,5 – 2 рази, до довоєнних рівнів.

Наступного року низький рівень інфляції може стати запобіжником зростання цін на товари, а відтак суми кредитів суттєво не зміняться. Натомість можна очікувати, що за умов економічного розвитку у 2024 році обсяги нових споживчих кредитів наблизяться до довоєнних показників,

– додав він.

Нині найбільш поширеними кредитами є позики на придбання товарів та користування кредитними банківськими картками. У 2023 році нові карткові кредити зросли до 24%, а строкові – до 33,5% від показників вересня 2021 року.

За рік суми карткових кредитів зросли на 16%, а строкових – на 25%.

У сегменті кредитних карток на початку 2024 року суттєвих змін чекати не варто. Фінансові установи здебільшого працюватимуть зі старими клієнтами, поступово підвищуючи для них ліміти. А от з "новенькими" вони діятимуть досить обережно через високі ризики.

Які кредити найбільш затребувані

Замотаєв зауважив, що 80% від усіх кредитів на товари становлять позики на суму від 10 до 50 тисяч гривень на розтермінування 3 – 12 місяців. У 90% випадків розмір позики за кредитними картками варіюється від 5 до 20 тисяч гривень.

На його думку, найбільш затребуваними кредитами є пропозиції за спільними програмами між банками та продавцями товарів. Це дозволяє позичальнику розраховувати на:

нижчу ставку;

подвійну гарантію якості придбаного товару та своєчасного обміну в разі потреби;

швидке і зручне оформлення позики;

додаткові лояльні умови.

Він пояснив, що серед кредитів на придбання товарів понад 70% припадає на побутову техніку, 20% – меблі й близько 10% – на інші товари.

Розмір відсотків за кредитами на придбання товарів напряму залежить від початкового внеску та терміну погашення. Але найбільш вигідним для позичальника може бути початковий внесок від 10% до 30% з терміном погашення до 6 – 12 місяців, придбаного за спільною програмою банку та продавця,

– підсумував Дмитро Замотаєв.

Поради позичальникам аби уникнути лишніх витрат