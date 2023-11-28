Ставки на потребительские кредиты могут сократить: советы, как не переплатить за рассрочку
Недавно НБУ снизил учетную ставку до 16% и в дальнейшем, вероятно, опустит ее еще на 1 – 2 процентных показателя. Это побуждает коммерческие банки пересмотреть свои ставки потребительских кредитов на приобретение товаров.
Как изменятся ставки
По мнению Дмитрия Замотаева, к концу декабря 2023 года снижение ставок будет не существенным и ситуативным, передает 24 Канал. Это будет касаться, скорее, отдельных партнерских программ банков с ритейлерами в рамках предновогодних распродаж. Такое понижение будет составлять 4 – 5%.
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Также в декабре сформируется тенденция на ближайшие 2 – 3 месяца в связи с экономическими и военными условиями. Она будет заключаться в росте количества кредитов в сегменте потребительского кредитования.
Более существенный и массовый пересмотр ставок по потребительским кредитам следует ожидать уже в новом финансовом году, когда банки будут активнее выходить на рынок с собственными кредитными программами. Можно сказать, что ожидается новый длительный тренд: понижение процентов по потребительским кредитам с усилением конкуренции между банками за потребителя.
Он напомнил, что за 2023 год количество потребительских кредитов выросло на 50%. А вот в 2024 году он прогнозирует рост еще в 1,5 – 2 раза до довоенных уровней.
В следующем году низкий уровень инфляции может стать предохранителем роста цен на товары, а значит, суммы кредитов существенно не изменятся. В то же время можно ожидать, что в условиях экономического развития в 2024 году объемы новых потребительских кредитов приблизятся к довоенным показателям,
– добавил он.
В настоящее время наиболее распространенными кредитами являются ссуды на приобретение товаров и пользование кредитными банковскими картами. В 2023 году новые карточные кредиты выросли до 24%, а срочные – до 33,5% от показателей сентября 2021 года.Обратите внимание! За год суммы карточных кредитов выросли на 16%, а срочных – на 25%.
В сегменте кредитных карт в начале 2024 года существенных изменений ждать не стоит. Финансовые учреждения будут в основном работать со старыми клиентами, постепенно повышая для них лимиты. А вот с "новенькими" они будут действовать достаточно осторожно из-за высоких рисков.
Какие кредиты наиболее востребованы
Замотаев отметил, что 80% от всех кредитов на товары составляют ссуды на сумму от 10 до 50 тысяч гривен на рассрочку 3 – 12 месяцев. В 90% случаев размер ссуды по кредитным картам варьируется от 5 до 20 тысяч гривен.
По его мнению, наиболее востребованными кредитами являются предложения по совместным программам между банками и продавцами товаров. Это позволяет заемщику рассчитывать на:
- более низкую ставку;
- двойную гарантию качества приобретаемого товара и своевременного обмена по необходимости;
- быстрое и удобное оформление ссуды;
- дополнительные лояльные условия.
Он пояснил, что среди кредитов на приобретение товаров более 70% приходится на бытовую технику, 20% – мебель и около 10% – на другие товары.
Размер процентов по кредиту на приобретение товаров напрямую зависит от первоначального взноса и срока погашения. Но наиболее выгодным для заемщика может быть первоначальный взнос от 10% до 30% со сроком погашения до 6 – 12 месяцев, приобретенного по общей программе банка и продавца,
– подытожил Дмитрий Замотаев.
Советы заемщикам во избежание лишних расходов
- При необходимости в получении кредита прежде всего обращаться к банкам, в которых действуют партнерские программы и которые могут предложить несколько вариантов-программ для погашения кредита.
- Четко планировать собственные финансовые возможности для своевременного погашения кредита (наиболее выгодным для заемщика будет тот кредит, который потребует первый взнос в размере от 10% до 30% стоимости запланированной покупки).
- Поинтересоваться наличием скрытых комиссий или платежей, которые могут стать дополнительной и ненужной нагрузкой на заемщика.
- Для получения кредита выбирать банковское учреждение, которое предлагает широкий выбор кредитных программ вместе с простыми и понятными условиями и быстрым принятием решения о его получении.
- Поинтересоваться, готов ли банк, в случае возникновения непреодолимых (форс-мажорных) обстоятельств предложить дополнительную отсрочку, перекредитовать и на каких условиях.