Как изменятся ставки

По мнению Дмитрия Замотаева, к концу декабря 2023 года снижение ставок будет не существенным и ситуативным, передает 24 Канал. Это будет касаться, скорее, отдельных партнерских программ банков с ритейлерами в рамках предновогодних распродаж. Такое понижение будет составлять 4 – 5%.

Читайте также Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную ВСУ

Также в декабре сформируется тенденция на ближайшие 2 – 3 месяца в связи с экономическими и военными условиями. Она будет заключаться в росте количества кредитов в сегменте потребительского кредитования.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Более существенный и массовый пересмотр ставок по потребительским кредитам следует ожидать уже в новом финансовом году, когда банки будут активнее выходить на рынок с собственными кредитными программами. Можно сказать, что ожидается новый длительный тренд: понижение процентов по потребительским кредитам с усилением конкуренции между банками за потребителя.

Он напомнил, что за 2023 год количество потребительских кредитов выросло на 50%. А вот в 2024 году он прогнозирует рост еще в 1,5 – 2 раза до довоенных уровней.

В следующем году низкий уровень инфляции может стать предохранителем роста цен на товары, а значит, суммы кредитов существенно не изменятся. В то же время можно ожидать, что в условиях экономического развития в 2024 году объемы новых потребительских кредитов приблизятся к довоенным показателям,

– добавил он.

В настоящее время наиболее распространенными кредитами являются ссуды на приобретение товаров и пользование кредитными банковскими картами. В 2023 году новые карточные кредиты выросли до 24%, а срочные – до 33,5% от показателей сентября 2021 года.

Обратите внимание! За год суммы карточных кредитов выросли на 16%, а срочных – на 25%.

В сегменте кредитных карт в начале 2024 года существенных изменений ждать не стоит. Финансовые учреждения будут в основном работать со старыми клиентами, постепенно повышая для них лимиты. А вот с "новенькими" они будут действовать достаточно осторожно из-за высоких рисков.

Какие кредиты наиболее востребованы

Замотаев отметил, что 80% от всех кредитов на товары составляют ссуды на сумму от 10 до 50 тысяч гривен на рассрочку 3 – 12 месяцев. В 90% случаев размер ссуды по кредитным картам варьируется от 5 до 20 тысяч гривен.

По его мнению, наиболее востребованными кредитами являются предложения по совместным программам между банками и продавцами товаров. Это позволяет заемщику рассчитывать на:

более низкую ставку;

двойную гарантию качества приобретаемого товара и своевременного обмена по необходимости;

быстрое и удобное оформление ссуды;

дополнительные лояльные условия.

Он пояснил, что среди кредитов на приобретение товаров более 70% приходится на бытовую технику, 20% – мебель и около 10% – на другие товары.

Размер процентов по кредиту на приобретение товаров напрямую зависит от первоначального взноса и срока погашения. Но наиболее выгодным для заемщика может быть первоначальный взнос от 10% до 30% со сроком погашения до 6 – 12 месяцев, приобретенного по общей программе банка и продавца,

– подытожил Дмитрий Замотаев.

Советы заемщикам во избежание лишних расходов