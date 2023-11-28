Як зміняться ставки
На думку Дмитра Замотаєва, до кінця грудні 2023 року зниження ставок буде не суттєвим та ситуативним, передає 24 Канал. Це стосуватиметься радше окремих партнерських програм банків з ритейлерами в рамках передноворічних розпродажів. Таке зниження становитиме 4 – 5%.
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Також у грудні сформується тенденція на найближчі 2 – 3 місяці у зв'язку з економічними та воєнними умовами. Вона полягатиме в зростанні кількості кредитів у сегменті споживчого кредитування.
Більш суттєвий та масовий перегляд ставок за споживчими кредитами варто очікувати вже в новому фінансовому році, коли банки активніше виходитимуть на ринок з власними кредитними програмами. Можна сказати, що очікується новий довготривалий тренд: зниження відсотків за споживчими кредитами з посиленням конкуренції між банками за споживача.
Він нагадав, що за 2023 рік кількість споживчих кредитів зросла на 50%. А от у 2024 році він прогнозує зростання ще у 1,5 – 2 рази, до довоєнних рівнів.
Наступного року низький рівень інфляції може стати запобіжником зростання цін на товари, а відтак суми кредитів суттєво не зміняться. Натомість можна очікувати, що за умов економічного розвитку у 2024 році обсяги нових споживчих кредитів наблизяться до довоєнних показників,
– додав він.
Нині найбільш поширеними кредитами є позики на придбання товарів та користування кредитними банківськими картками. У 2023 році нові карткові кредити зросли до 24%, а строкові – до 33,5% від показників вересня 2021 року.
У сегменті кредитних карток на початку 2024 року суттєвих змін чекати не варто. Фінансові установи здебільшого працюватимуть зі старими клієнтами, поступово підвищуючи для них ліміти. А от з "новенькими" вони діятимуть досить обережно через високі ризики.
Які кредити найбільш затребувані
Замотаєв зауважив, що 80% від усіх кредитів на товари становлять позики на суму від 10 до 50 тисяч гривень на розтермінування 3 – 12 місяців. У 90% випадків розмір позики за кредитними картками варіюється від 5 до 20 тисяч гривень.
На його думку, найбільш затребуваними кредитами є пропозиції за спільними програмами між банками та продавцями товарів. Це дозволяє позичальнику розраховувати на:
- нижчу ставку;
- подвійну гарантію якості придбаного товару та своєчасного обміну в разі потреби;
- швидке і зручне оформлення позики;
- додаткові лояльні умови.
Він пояснив, що серед кредитів на придбання товарів понад 70% припадає на побутову техніку, 20% – меблі й близько 10% – на інші товари.
Розмір відсотків за кредитами на придбання товарів напряму залежить від початкового внеску та терміну погашення. Але найбільш вигідним для позичальника може бути початковий внесок від 10% до 30% з терміном погашення до 6 – 12 місяців, придбаного за спільною програмою банку та продавця,
– підсумував Дмитро Замотаєв.
Поради позичальникам аби уникнути лишніх витрат
- При потребі в отриманні кредиту перш за все звертатися до банків, в яких діють партнерські програми та які можуть запропонувати кілька варіантів-програм для погашення кредиту.
- Чітко планувати власні фінансові можливості для своєчасного погашення кредиту (найбільш вигідним для позичальника буде той кредит, який потребуватиме першого внеску в розмірі від 10% до 30% від вартості запланованої покупки).
- Поцікавитися про наявність прихованих комісій чи платежів, які можуть стати додатковим і непотрібним навантаженням на позичальника.
- Для отримання кредиту обирати ту банківську установу, яка пропонує широкий вибір кредитних програм разом з простими та зрозумілими умовами та швидким ухваленням рішення про його отримання.
- Поцікавитися, чи готовий банк, в разі виникнення непоборних (форс-мажорних) обставин запропонувати додаткове відтермінування, перекредитувати та на яких умовах.