Як зміняться ставки

На думку Дмитра Замотаєва, до кінця грудні 2023 року зниження ставок буде не суттєвим та ситуативним, передає 24 Канал. Це стосуватиметься радше окремих партнерських програм банків з ритейлерами в рамках передноворічних розпродажів. Таке зниження становитиме 4 – 5%.

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Також у грудні сформується тенденція на найближчі 2 – 3 місяці у зв'язку з економічними та воєнними умовами. Вона полягатиме в зростанні кількості кредитів у сегменті споживчого кредитування.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Більш суттєвий та масовий перегляд ставок за споживчими кредитами варто очікувати вже в новому фінансовому році, коли банки активніше виходитимуть на ринок з власними кредитними програмами. Можна сказати, що очікується новий довготривалий тренд: зниження відсотків за споживчими кредитами з посиленням конкуренції між банками за споживача.

Він нагадав, що за 2023 рік кількість споживчих кредитів зросла на 50%. А от у 2024 році він прогнозує зростання ще у 1,5 – 2 рази, до довоєнних рівнів.

Наступного року низький рівень інфляції може стати запобіжником зростання цін на товари, а відтак суми кредитів суттєво не зміняться. Натомість можна очікувати, що за умов економічного розвитку у 2024 році обсяги нових споживчих кредитів наблизяться до довоєнних показників,

– додав він.

Нині найбільш поширеними кредитами є позики на придбання товарів та користування кредитними банківськими картками. У 2023 році нові карткові кредити зросли до 24%, а строкові – до 33,5% від показників вересня 2021 року.

Зверніть увагу! За рік суми карткових кредитів зросли на 16%, а строкових – на 25%.

У сегменті кредитних карток на початку 2024 року суттєвих змін чекати не варто. Фінансові установи здебільшого працюватимуть зі старими клієнтами, поступово підвищуючи для них ліміти. А от з "новенькими" вони діятимуть досить обережно через високі ризики.

Які кредити найбільш затребувані

Замотаєв зауважив, що 80% від усіх кредитів на товари становлять позики на суму від 10 до 50 тисяч гривень на розтермінування 3 – 12 місяців. У 90% випадків розмір позики за кредитними картками варіюється від 5 до 20 тисяч гривень.

На його думку, найбільш затребуваними кредитами є пропозиції за спільними програмами між банками та продавцями товарів. Це дозволяє позичальнику розраховувати на:

нижчу ставку;

подвійну гарантію якості придбаного товару та своєчасного обміну в разі потреби;

швидке і зручне оформлення позики;

додаткові лояльні умови.

Він пояснив, що серед кредитів на придбання товарів понад 70% припадає на побутову техніку, 20% – меблі й близько 10% – на інші товари.

Розмір відсотків за кредитами на придбання товарів напряму залежить від початкового внеску та терміну погашення. Але найбільш вигідним для позичальника може бути початковий внесок від 10% до 30% з терміном погашення до 6 – 12 місяців, придбаного за спільною програмою банку та продавця,

– підсумував Дмитро Замотаєв.

Поради позичальникам аби уникнути лишніх витрат