Ставки за депозитами можуть перевищити рівень інфляції, – НБУ

Облікова ставка продовжує знаходитися на рівні 25% річних. Проте банки почали активніше подовжувати строковість клієнтських залучень через зміни вимог до обов’язкових резервів.

Банки підіймають ставки за депозитами

Банки продовжують конкурувати за гроші клієнтів, пропонуючи їм вище депозитні ставки, зауважують в Нацбанку. Це стосується як фізосіб, так і бізнесу.

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Вартість річних депозитів у середньому зросла до 13,9% річних за квартал (на 1,2 відсоткового пунктиру),

Трьох місячних – до 12,4% річних.

Зверніть увагу! Різниця між цими депозитами протягом кварталу коливався на рівні близько 1,5 відсоткового пунктиру. Вартість грошей суб’єктів господарювання збільшилася до 13,2% річних.

Приватні та державні банки пропонували високі ставки за депозитами для бізнесу на термін більше як місяць.

Близько половини нових гривневих строкових вкладів залучається на строк від одного до шести місяців. Водночас пропозиція депозитів до трьох місяців скорочується, ставки за такими вкладами помітно нижчі, ніж за довшими,

– додали в НБУ.

Також перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, спрогнозувала, що ставки за депозитами можуть порівнятися з рівнем інфляції або перевищити його. У квітні інфляція сповільнилася до 17,9%.

Середня депозитна ставка, на думку НБУ

Під час інтерв'ю для 24 Каналу заступник голови НБУ Юрій Гелетій підкреслив, що важко визначити якийсь кількісний таргет. Все залежить від ситуації й кожен банк має свій підхід.

Наше завдання, щоб банки збільшували строкові портфелі гривневих депозитів, а для цього їм потрібно забезпечити такий рівень депозитної ставки, який був би привабливим для людей та допоміг би людям захистити свої гривневі заощадження від інфляції. Тож очікуємо, що вжиті нами заходи, посилені зниженням інфляції, сприятимуть зростанню реальної дохідності та строковості гривневих депозитів,

– розповів він.

Нагадаємо! Рівень інфляції в Україні продовжує стрімко знижуватись. У квітні вона сповільнилась до 17,9% з 21,3% у березні, констатують в НБУ.