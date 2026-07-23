Українцям знову підвищать вимоги до стажу: що зміниться для майбутніх пенсіонерів у 2027 році

Наступного року українців чекають нові вимоги до страхового стажу. Від кількості офіційно відпрацьованих років залежатиме, чи вдасться вийти на пенсію у 60 років.

Як зростуть вимоги до стажу у 2027 році?

Пенсійний фонд України нагадує, що вимоги до страхового стажу щороку поступово зростають. Уже у 2027 році мінімальна кількість років, необхідна для призначення пенсії за віком, збільшиться для всіх вікових категорій.

Так, у 2026 році право на пенсію мають:

у 60 років – за наявності не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років – від 15 до 23 років страхового стажу.

Вже у 2027 році ці вимоги зміняться:

у 60 років – не менше 34 років страхового стажу;

у 63 роки – від 24 до 34 років страхового стажу;

у 65 років – від 15 до 24 років страхового стажу.

Ще через рік, у 2028-му, для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде накопичити щонайменше 35 років страхового стажу. Саме тоді завершиться передбачене законодавством поетапне підвищення вимог до страхового стажу.

Якщо людина не має навіть 15 років страхового стажу, пенсію за віком їй не призначать. У такому разі можна звернутися за державною соціальною допомогою, однак її надають лише за умови відповідності встановленим критеріям.

Хто може вийти на пенсію раніше?

Водночас українське законодавство передбачає винятки. Окремі категорії громадян можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку. Таке право, зокрема, мають працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, окремі багатодітні матері, люди з інвалідністю за певних умов, а також деякі інші категорії, визначені законом.

Для кожного випадку діють окремі вимоги щодо віку, страхового та спеціального стажу.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України пояснив, хто має право на пенсію державного службовця та за яких умов її можуть призначити у розмірі 60% заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.