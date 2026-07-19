Хто має право на спеціальну пенсію

Право на пенсію держслужбовця збереглося лише для окремих категорій громадян, які відповідали вимогам законодавства станом на 1 травня 2016 року, пише ПФУ.

Оформити таку пенсію можуть:

Особи, які на 1 травня 2016 року мали не менше 10 років стажу державної служби та продовжували працювати на посаді держслужбовця; Особи, які накопичили 20 років і більше стажу державної служби, незалежно від того, чи працювали вони на держслужбі після цієї дати.

Окрім стажу державної служби, необхідно відповідати загальним вимогам для призначення пенсії за віком. У 2026 році вони передбачають:

наявність не менше 33 років страхового стажу;

досягнення чоловіками 62-річного віку;

досягнення жінками пенсійного віку, встановленого законодавством.

Яка сума пенсії держслужбовця

Пенсія державного службовця становить 60% зарплати, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок.

Якщо людина вже не працює на державній службі, пенсію обчислюють із зарплати чинного держслужбовця, який займає аналогічну посаду та має такий самий ранг за останнім місцем роботи заявника.

Під час розрахунку пенсії до заробітної плати включають не лише посадовий оклад. Також враховуються:

надбавка за ранг;

надбавка за вислугу років;

премії;

доплати за виконання додаткових обов'язків;

допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

інші виплати, з яких сплачувався ЄСВ.

Хто ще має спеціальну пенсію

Окремі категорії українців у 2026 році можуть отримувати пенсію понад 20 тисяч гривень. Йдеться про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов'язана з катастрофою.

Розмір мінімальної пенсії залежить від групи інвалідності та середньої зарплати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески у попередньому році: від 60% до 100% зарплати.

У перерахунку показника середньої зарплати за 2025 рік, який становить 20 653,55 гривні, чорнобильці отримують від 12 до понад 20 тисяч гривень.