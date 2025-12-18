Які умови виходу на пенсію в державних службовців?

Держслужбовці мають особливий порядок нарахування пенсій, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Чиновник має право на пенсію, якщо станом на 1 травня 2016 року:

має щонайменше 10 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби (та обіймав посаду державного службовця станом на 01.05.2016) ;

; має щонайменше 20 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби (незалежно від того, чи обіймав посаду державного службовця станом на 01.05.2016).

Це право надається:

чоловікам, які досягли віку 62 роки;

жінкам, які досягли пенсійного віку (у 2025 – 2026 роках це 60 років).

Який розмір пенсії держслужбовців?

Пенсія державним службовцям призначається від дати звернення за її призначенням, але не раніше дати виникнення відповідного права, у розмірі 60% заробітної плати.

До розрахункової бази включаються всі види виплат, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для осіб, які на момент звернення не займають посаду державного службовця, пенсія визначається виходячи із зарплати держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

