Хто отримає надбавку до пенсії у розмірі 2595 гривень?
Йдеться про спеціальну державну підтримку для громадян, які проживають у зонах відселення, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пише 24 Канал із посиланням на статтю 27 проєкту Державного бюджету на 2026 рік.
Згідно з документом, з 1 січня розмір доплати зросте до 2 595 гривень, оскільки він напряму прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
На додаткові кошти можуть розраховувати лише ті пенсіонери, які:
- проживали або працювали у зонах відселення на момент аварії 26 квітня 1986 року або перебували там до 1 січня 1993 року;
- мають офіційний статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- фактично проживають на відповідних територіях і не працюють за їх межами.
Цікаво! У Пенсійному фонді нагадаои, що у 2025 році розмір щомісячної доплати становить 2 361 гривню.
Кому не підвищать виплати у січні?
Доплату не нараховуватимуть громадянам, які після аварії виїхали із забруднених районів та згодом повернулися, а також тим, хто оселився в цих зонах уже після катастрофи.
Виплата також припиняється у разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування поза нею. Дотримання умов перевіряють через державні реєстри, зокрема демографічні та соціальні бази даних.
Які ще доплати є для пенсіонерів в Україні?
В Україні діє кілька видів доплат до пенсії, які призначаються залежно від віку, стану здоров’я або особливого статусу пенсіонера.
Пенсіонери, які досягли певного віку, отримують щомісячну вікову надбавку. Для громадян віком від 70 до 74 років вона становить 300 гривень. У віці від 75 до 79 років доплата зростає до 456 гривень, а після 80 років до 570 гривень на місяць.
Окрема доплата передбачена для самотніх пенсіонерів, які потребують постійного догляду. Йдеться про осіб віком від 80 років, що отримують пенсію за віком і не мають працездатних родичів. Розмір такої допомоги складає 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це 944 гривні щомісяця.
Також держава підтримує почесних донорів України. Громадяни, які здали кров або плазму у встановленій кількості, мають право на щомісячну надбавку у розмірі 10% прожиткового мінімуму. У 2025 році ця доплата становить 292 гривні.