Кто получит надбавку к пенсии в размере 2595 гривен?

Речь идет о специальной государственной поддержке для граждан, проживающих в зонах отселения, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пишет 24 Канал со ссылкой на статью 27 проекта Государственного бюджета на 2026 год.

Согласно документу, с 1 января размер доплаты вырастет до 2 595 гривен, поскольку он напрямую привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

На дополнительные средства могут рассчитывать только те пенсионеры, которые:

проживали или работали в зонах отселения на момент аварии 26 апреля 1986 года или находились там до 1 января 1993 года;

имеют официальный статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

фактически проживают на соответствующих территориях и не работают за их пределами.

Интересно! У Пенсионном фонде напомнили, что в 2025 году размер ежемесячной доплаты составляет 2 361 гривну.

Кому не повысят выплаты в январе?

Доплату не будут начислять гражданам, которые после аварии выехали из загрязненных районов и впоследствии вернулись, а также тем, кто поселился в этих зонах уже после катастрофы.

Выплата также прекращается в случае выезда пенсионера за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства вне ее. Соблюдение условий проверяют через государственные реестры, в частности демографические и социальные базы данных.

Какие еще доплаты есть для пенсионеров в Украине?

В Украине действует несколько видов доплат к пенсии, которые назначаются в зависимости от возраста, состояния здоровья или особого статуса пенсионера.