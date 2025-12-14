Кто получит надбавку к пенсии в размере 2595 гривен?
Речь идет о специальной государственной поддержке для граждан, проживающих в зонах отселения, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пишет 24 Канал со ссылкой на статью 27 проекта Государственного бюджета на 2026 год.
Согласно документу, с 1 января размер доплаты вырастет до 2 595 гривен, поскольку он напрямую привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.
На дополнительные средства могут рассчитывать только те пенсионеры, которые:
- проживали или работали в зонах отселения на момент аварии 26 апреля 1986 года или находились там до 1 января 1993 года;
- имеют официальный статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- фактически проживают на соответствующих территориях и не работают за их пределами.
Интересно! У Пенсионном фонде напомнили, что в 2025 году размер ежемесячной доплаты составляет 2 361 гривну.
Кому не повысят выплаты в январе?
Доплату не будут начислять гражданам, которые после аварии выехали из загрязненных районов и впоследствии вернулись, а также тем, кто поселился в этих зонах уже после катастрофы.
Выплата также прекращается в случае выезда пенсионера за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства вне ее. Соблюдение условий проверяют через государственные реестры, в частности демографические и социальные базы данных.
Какие еще доплаты есть для пенсионеров в Украине?
В Украине действует несколько видов доплат к пенсии, которые назначаются в зависимости от возраста, состояния здоровья или особого статуса пенсионера.
Пенсионеры, достигшие определенного возраста, получают ежемесячную возрастную надбавку. Для граждан в возрасте от 70 до 74 лет она составляет 300 гривен. В возрасте от 75 до 79 лет доплата возрастает до 456 гривен, а после 80 лет до 570 гривен в месяц.
Отдельная доплата предусмотрена для одиноких пенсионеров, которые нуждаются в постоянном уходе. Речь идет о лицах в возрасте от 80 лет, получающих пенсию по возрасту и не имеющих трудоспособных родственников. Размер такой помощи составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это 944 гривны ежемесячно.
Также государство поддерживает почетных доноров Украины. Граждане, которые сдали кровь или плазму в установленном количестве, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 10% прожиточного минимума. В 2025 году эта доплата составляет 292 гривны.