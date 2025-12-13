Как заработать страховой стаж за рубежом?

Даже находясь за границей, украинцы могут не потерять ни одного года своего пенсионного стажа. Для этого предусмотрена программа добровольного участия в пенсионном страховании, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Эта опция позволяет дистанционно платить взносы и накапливать страховой стаж. Сейчас минимальный платеж составляет 1 760 гривен в месяц (примерно 36 евро), что соответствует 22% от минимальной зарплаты.

Важно! Эта сумма гарантирует зачисление полного месяца в пенсионный стаж, независимо от того, где проживает участник. Взносы можно делать как лично, так и по поручению другого лица.

Однако как отметили в Пенсионном фонде, что добровольно "докупить" "страховой стаж можно только за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не имел официального трудоустройства или не был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

Стаж до 2004 года для этого не подлежит зачислению.

Кому может понадобиться оплата страхового стажа в Украине?

Программа актуальна для тех, кто приближается к пенсионному возрасту, а также для граждан, живущих в странах без международных соглашений с Украиной в сфере социального обеспечения.

Заметьте! При этом неважно, официально ли работает человек за рубежом, ведь он имеет право перечислять взносы в украинскую пенсионную систему.

Оформить договор можно полностью онлайн через вебпортал Пенсионного фонда. В личном кабинете достаточно выбрать услугу "Договор на добровольное участие", заполнить данные и подписать документ электронной подписью.

Оплата взносов доступна через сервис Portmone с карт любых банков, что делает процесс удобным и доступным независимо от страны проживания.

Что еще стоит знать о страховом стаже украинцам?