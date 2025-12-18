Какие условия выхода на пенсию у государственных служащих?

Госслужащие имеют особый порядок начисления пенсий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Чиновник имеет право на пенсию, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (и занимал должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016) ;

; имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (независимо от того, занимал ли должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016).

Это право предоставляется:

мужчинам, достигшим возраста 62 года;

женщинам, достигшим пенсионного возраста (в 2025 – 2026 годах это 60 лет).

Какой размер пенсии госслужащих?

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы.

В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из зарплаты госслужащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Что известно о пенсиях в Украине?