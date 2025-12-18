Какие условия выхода на пенсию у государственных служащих?
Госслужащие имеют особый порядок начисления пенсий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Индексации не будет: кому из пенсионеров не пересчитают выплату в 2026 году
Чиновник имеет право на пенсию, если по состоянию на 1 мая 2016 года:
- имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (и занимал должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016);
- имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (независимо от того, занимал ли должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016).
Это право предоставляется:
- мужчинам, достигшим возраста 62 года;
- женщинам, достигшим пенсионного возраста (в 2025 – 2026 годах это 60 лет).
Какой размер пенсии госслужащих?
Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы.
В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из зарплаты госслужащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.
Что известно о пенсиях в Украине?
"Тринадцатую" пенсию в Украине могут получить родственники умершего пенсионера по обращению. Заявления на выплату можно подавать лично в Пенсионный фонд или дистанционно через вебпортал ПФУ.
Для исчисления пенсии учитывают весь страховой стаж, но доходы до 30 июня 2000 года нужно подтверждать документально. Будущие пенсионеры могут выбрать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.
С 1 января 2026 года пенсионеры, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получат надбавку к пенсии в размере 2 595 гривен. Доплату получат те, кто проживал или работал в зонах отселения на момент аварии и имеет официальный статус пострадавшего.
С 2026 года в Украине введут ограничения на пенсии для пенсионеров, чьи выплаты превышают 10 прожиточных минимумов. Сокращение коснется пенсий судей, прокуроров, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, военнослужащих, правоохранителей и государственных служб