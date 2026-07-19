Кто имеет право на специальную пенсию

Право на пенсию государственного служащего сохранилось только для отдельных категорий граждан, которые соответствовали требованиям законодательства по состоянию на 1 мая 2016 года, пишет ПФУ.

Оформить такую пенсию могут:

Лица, которые на 1 мая 2016 года имели не менее 10 лет стажа государственной службы и продолжали работать в должности государственного служащего; Лица, накопившие 20 и более лет стажа государственной службы, независимо от того, работали ли они на государственной службе после этой даты.

Помимо стажа государственной службы, необходимо соответствовать общим требованиям для назначения пенсии по возрасту. В 2026 году они предусматривают:

наличие не менее 33 лет страхового стажа;

достижение мужчинами 62-летнего возраста;

достижение женщинами пенсионного возраста, установленного законодательством.

Какова сумма пенсии государственного служащего

Пенсия государственного служащего составляет 60 % от заработной платы, с которой уплачивался единый социальный взнос.

Если человек уже не работает на государственной службе, пенсию рассчитывают исходя из зарплаты действующего госслужащего, занимающего аналогичную должность и имеющего такой же ранг по последнему месту работы заявителя.

При расчете пенсии в заработную плату включают не только должностной оклад. Также учитываются:

надбавка за звание;

надбавка за выслугу лет;

премии;

доплаты за выполнение дополнительных обязанностей;

пособие на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

прочие выплаты, с которых уплачивался ЕСВ.

Кто еще имеет право на специальную пенсию

Отдельные категории украинцев в 2026 году могут получать пенсию свыше 20 тысяч гривен. Речь идет о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидность которых связана с катастрофой.

Размер минимальной пенсии зависит от группы инвалидности и средней зарплаты в Украине, с которой уплачивались страховые взносы в предыдущем году: от 60% до 100% зарплаты.

При пересчете показателя средней зарплаты за 2025 год, который составляет 20 653,55 гривны, чернобыльцы будут получать от 12 до более 20 тысяч гривен.