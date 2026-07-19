Кто имеет право на специальную пенсию
Право на пенсию государственного служащего сохранилось только для отдельных категорий граждан, которые соответствовали требованиям законодательства по состоянию на 1 мая 2016 года, пишет ПФУ.
Оформить такую пенсию могут:
- Лица, которые на 1 мая 2016 года имели не менее 10 лет стажа государственной службы и продолжали работать в должности государственного служащего;
- Лица, накопившие 20 и более лет стажа государственной службы, независимо от того, работали ли они на государственной службе после этой даты.
Помимо стажа государственной службы, необходимо соответствовать общим требованиям для назначения пенсии по возрасту. В 2026 году они предусматривают:
- наличие не менее 33 лет страхового стажа;
- достижение мужчинами 62-летнего возраста;
- достижение женщинами пенсионного возраста, установленного законодательством.
Какова сумма пенсии государственного служащего
Пенсия государственного служащего составляет 60 % от заработной платы, с которой уплачивался единый социальный взнос.
Если человек уже не работает на государственной службе, пенсию рассчитывают исходя из зарплаты действующего госслужащего, занимающего аналогичную должность и имеющего такой же ранг по последнему месту работы заявителя.
При расчете пенсии в заработную плату включают не только должностной оклад. Также учитываются:
- надбавка за звание;
- надбавка за выслугу лет;
- премии;
- доплаты за выполнение дополнительных обязанностей;
- пособие на оздоровление;
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
- прочие выплаты, с которых уплачивался ЕСВ.
Кто еще имеет право на специальную пенсию
Отдельные категории украинцев в 2026 году могут получать пенсию свыше 20 тысяч гривен. Речь идет о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидность которых связана с катастрофой.
Размер минимальной пенсии зависит от группы инвалидности и средней зарплаты в Украине, с которой уплачивались страховые взносы в предыдущем году: от 60% до 100% зарплаты.
При пересчете показателя средней зарплаты за 2025 год, который составляет 20 653,55 гривны, чернобыльцы будут получать от 12 до более 20 тысяч гривен.