Кто имеет право на повышенную пенсию

Для "чернобыльцев" государство установило гарантированный минимальный размер пенсии, который ежегодно пересматривается автоматически, сообщает ПФУ.

Размер минимальной пенсии зависит от группы инвалидности и средней зарплаты в Украине, с которой уплачивались страховые взносы в предыдущем году. Закон гарантирует:

лицам с инвалидностью I группы – 100% средней зарплаты;

лицам с инвалидностью II группы – 80%;

лицам с инвалидностью III группы – 60%.

Именно по этой формуле Пенсионный фонд ежегодно проводит автоматический перерасчет.

Какие пенсии выплачиваются в 2026 году

Для расчета выплат в этом году использовался показатель средней зарплаты за 2025 год, который составляет 20 653,55 гривен. После перерасчета с 1 марта минимальные пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС составляют:

20 653,55 грн – для лиц с инвалидностью I группы;

16 522,84 грн – для лиц с инвалидностью II группы;

12 392,13 грн – для лиц с инвалидностью III группы.

В Пенсионном фонде отмечают, что размер таких пенсий не является постоянным. Ежегодно с 1 марта проводится автоматический перерасчет в соответствии с новым показателем средней зарплаты за предыдущий календарный год.

Кто может получать еще больше

Установленная законом сумма является лишь гарантированным минимумом. Если пенсионер имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной, такая доплата назначается отдельно.

В результате общий размер ежемесячной пенсии может превышать гарантированный минимум. Окончательная сумма зависит не только от группы инвалидности, но и от других оснований для дополнительного пенсионного обеспечения, предусмотренных законодательством.

Кстати, чтобы получать примерно такую же пенсию по возрасту, обычному украинцу необходимо выполнить значительные требования. Чтобы получить пенсию в размере 21 тысячи гривен при выходе на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 33 года страхового стажа и среднюю зарплату 63,6 тысячи гривен.

Для выхода на пенсию в 63 года требуется минимум 23 года страхового стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа.