Стаж та індексація: чи чекати на зміни після пенсійної реформи

Нині Мінсоцполітики активно готує пенсійну реформу, яка покликана забезпечити українцям єдиний страховий принцип нарахування пенсії. Тобто розмір пенсії буде прямо залежати від обсягу сплачених внесків.

Чи чекати змін зі стажем та індексацією

Нещодавно було оголошено про пенсійну реформу, спрямовану на запровадження чіткого страхового принципу. Ця реформа не змінює правила виходу на пенсію, а натомість має на меті встановити пряму залежність між розміром пенсії та страховими платежами.

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Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла для 24 Каналу, як саме реформа вплине на нарахування, пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щодо понаднормового стажу. Для прикладу, якби ви мали до 60 років — 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).

Загальний розмір пенсії становив би 7 050 гривень. Ця сума є 61,2% від середньої заробітної плати, з якої було сплачено єдиний соціальний внесок за попередній рік після оподаткування.

Вимоги до стажу в Україні

У країнах Європейського Союзу середній чистий коефіцієнт заміщення за всіма компонентами пенсії, включаючи накопичувальну частину, становить 66,7% після 40 років стажу.

Нині українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Вимоги для різного віку – різні.

Наприклад, щоб піти на відпочинок у 60 років потрібно відпрацювати 31 рік, а у 63 роки – 21 рік. Щоб піти на пенсію у 65 років, треба мінімум 15 років стажу.

Зверніть увагу! Вимога до страхового стажу для 60 та 63 років щороку ростиме на рік до 2028 року. Тож, якщо зараз, аби піти на пенсію у 60 треба 31 рік, то через 4 роки треба буде 35 років.