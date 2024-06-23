Чи чекати змін зі стажем та індексацією

Нещодавно було оголошено про пенсійну реформу, спрямовану на запровадження чіткого страхового принципу. Ця реформа не змінює правила виходу на пенсію, а натомість має на меті встановити пряму залежність між розміром пенсії та страховими платежами.

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Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла для 24 Каналу, як саме реформа вплине на нарахування, пов'язані з понаднормовим стажем та індексацією виплат.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щодо понаднормового стажу. Для прикладу, якби ви мали до 60 років — 35 років стажу, а потім за власним бажанням вирішили не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, то виходячи сьогодні на пенсію, ваша пенсія за 40 років стажу і при середній зарплаті склала б 5 424 гривень + підвищення 1 636 гривень за 5 років відстрочення виходу на пенсію (30% від суми пенсії, по 0,5% за місяць відстрочки — цей принцип обрахунку збережеться після реформи).

Загальний розмір пенсії становив би 7 050 гривень. Ця сума є 61,2% від середньої заробітної плати, з якої було сплачено єдиний соціальний внесок за попередній рік після оподаткування.

Зауважте! У країнах Європейського Союзу середній чистий коефіцієнт заміщення за всіма компонентами пенсії, включаючи накопичувальну частину, становить 66,7% після 40 років стажу.

Вимоги до стажу в Україні

Нині українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Вимоги для різного віку – різні.

Наприклад, щоб піти на відпочинок у 60 років потрібно відпрацювати 31 рік, а у 63 роки – 21 рік. Щоб піти на пенсію у 65 років, треба мінімум 15 років стажу.