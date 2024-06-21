Як відновити пенсійні виплати у липні
Пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію, можуть зробити це також й у липні. Однак, додатково звертатись до органів Пенсійного фонду із заявою про поновлення пенсійних виплат такому випадку не потрібно.
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Річ у тім, що вже після проходження процедури ідентифікації пенсія буде виплачена за всі ті місяці, за які людина не отримувала виплати.
Актуальні способи проходження ідентифікації
Нагадуємо, що для проходження ідентифікації у липні можна обрати будь-який зручний спосіб:
- особисто відвідати відділення Ощадбанку чи ПФУ;
- віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID) на порталі електронних послуг ПФУ;
- за допомогою відеоконференцзв'язку;
- у випадку перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи до ПФУ.