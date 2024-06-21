Как восстановить пенсионные выплаты в июле
Пенсионеры, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию, могут сделать это также и в июле. Однако дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении пенсионных выплат в таком случае не нужно.
Читайте также: Еще одна индексация: ожидать ли пенсионерам повышения до конца 2024 года
Дело в том, что уже после прохождения процедуры идентификации пенсия будет выплачена за все те месяцы, за которые человек не получал выплаты.
Актуальные способы прохождения идентификации
Напоминаем, что для прохождения идентификации в июле можно выбрать любой удобный способ:
- лично посетить отделение Ощадбанка или ПФУ;
- удаленно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID) на портале электронных услуг ПФУ;
- с помощью видеоконференцсвязи;
- в случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо является живым и предоставить эти документы в ПФУ.