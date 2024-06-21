Как восстановить пенсионные выплаты в июле

Пенсионеры, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию, могут сделать это также и в июле. Однако дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением о возобновлении пенсионных выплат в таком случае не нужно.

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Дело в том, что уже после прохождения процедуры идентификации пенсия будет выплачена за все те месяцы, за которые человек не получал выплаты.

Заметьте! Если пенсионер из числа ВПЛ прошел идентификацию, но так и не получил пенсию, то выплату будет восстановлено в ближайшее время после получения Пенсионным фондом информации о подтверждении личности.

Актуальные способы прохождения идентификации

Напоминаем, что для прохождения идентификации в июле можно выбрать любой удобный способ:

лично посетить отделение Ощадбанка или ПФУ;

удаленно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID) на портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи;

в случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо является живым и предоставить эти документы в ПФУ.

Напомним! До 31 марта 2024 года пенсионеры, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года, должны были проходить физическую идентификацию. Это было нужно, чтобы подтвердить, что государственные средства получает именно то лицо, которому они предназначены.