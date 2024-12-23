У яких випадках призначається довічна інвалідність

Особи, яким встановлено будь-яку групу інвалідності, повинні регулярно проходити медичне обстеження через певні проміжки часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Якщо стан здоров’я покращується, інвалідність може бути скасована.

Довічна інвалідність призначається в тих випадках, коли стан людини стабільний і потребує постійного медичного та соціального забезпечення.

Такий статус надається особам, у яких є стійкі порушення функцій організму та необхідність у постійному догляді або сторонній допомозі.

Скільки осіб з інвалідністю в Україні В Україні, згідно з даними Державної служби статистики та Міністерства у справах ветеранів, з березня 2023 року на обліку перебуває 2,7 мільйона цивільних осіб з інвалідністю, а також близько 500 тисяч учасників бойових дій.

Зауважте! Призначення довічної групи інвалідності регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 10. Це рішення приймається на основі висновків медико-соціальної експертизи, яка визначає ступінь обмеження життєдіяльності та оцінює можливості для реабілітації.