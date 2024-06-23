Ждать ли изменений со стажем и индексацией

Недавно было объявлено о пенсионной реформе, направленную на введение четкого страхового принципа. Эта реформа не меняет правила выхода на пенсию, а вместо этого имеет целью установить прямую зависимость между размером пенсии и страховыми платежами.

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Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала для 24 Канала, как именно реформа повлияет на начисление, связанные с сверхурочным стажем и индексацией выплат.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Относительно сверхурочного стажа. Для примера, если бы вы имели до 60 лет - 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки - этот принцип расчета сохранится после реформы).

Общий размер пенсии составил бы 7 050 гривен. Эта сумма является 61,2% от средней заработной платы, с которой был уплачен единый социальный взнос за предыдущий год после налогообложения.

Заметьте! В странах Европейского Союза средний чистый коэффициент замещения по всем компонентам пенсии, включая накопительную часть, составляет 66,7% после 40 лет стажа.

Требования к стажу в Украине

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Требования для разного возраста – разные.

Например, чтобы уйти на отдых в 60 лет нужно отработать 31 год, а в 63 года – 21 год. Чтобы уйти на пенсию в 65 лет, надо минимум 15 лет стажа.