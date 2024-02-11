Догляд за людиною з інвалідністю: чи зарахують його до стажу

Люди, які доглядають за особами з інвалідністю, можуть зарахувати цей період до свого робочого стажу. Проте це можливо лише за певних умов.

Кому зарахують такий стаж

Страховий стаж можуть зарахувати українцю, який доглядає за особою з інвалідністю І групи, пенсіонером, який за висновком лікарів потребує нагляду чи дитиною з інвалідністю або тяжко хворою.

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Умови для доглядача такі:

він є працездатним (не досяг пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працював в період догляду;

отримував в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Які особливості такого стажу

Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Протягом періоду догляду за особою, українець є застрахованим. Це означає, що є відповідний орган, який виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Якщо період догляду зафіксований після липня 2000 року, вважається, що людина отримувала зарплату у розмірі мінімалки.

За потреб цей період оптимізується, тобто вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнта заробітку для обчислення пенсії, як період з найнижчим заробітком.