Зміна прожиткового мінімуму

Згідно з бюджетом на 2024 рік, прожитковий мінімум збільшився до 2920 гривень для дорослих та до 2361 гривню для осіб, що втратили працездатність.

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Для дітей прожитковий мінімум у 2024 році становить:

  • до 6 років — 2563 гривні;
  • від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Таке зростання прожиткового мінімуму призвело до збільшення соціальних виплат.

Зміни у розмірах дитячих та декретних виплат

Допомога при народженні дитини тепер становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачується одразу, а решта — щомісяця протягом трьох років. А от бебі-бокс тепер коштує 7689 гривень.

Допомога для непрацюючих вагітних жінок становить 757 гривень щомісяця.

Максимальна допомога для одиноких матерів:

  • до 6 років — 2563 гривні;
  • від 6 до 18 років — 3196 гривень;
  • для студентів від 18 до 23 років — 3028 гривень.

Допомога для дітей під опікою:

  • до 6 років — 6407,5 гривні;
  • діти до 6 років з інвалідністю — 8970,5 гривні;
  • від 6 до 18 років — 7990 гривень;
  • діти з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 гривень.

Допомога для особи, що доглядає за хворою дитиною:

  • до 6 років — 5126 гривень;
  • від 6 до 18 років — 6392 гривні.

Якщо немає аліментів

Також є тимчасова допомога для дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Максимальний розмір допомоги становить:

  • Для дітей до 6 років — 2563 гривні;
  • Для дітей від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Гарантована сума допомоги визначена на рівні:

  • Для дітей до 6 років — 1281,50 гривні;
  • Для дітей від 6 до 18 років — 1598 гривень.