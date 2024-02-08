Зміна прожиткового мінімуму

Згідно з бюджетом на 2024 рік, прожитковий мінімум збільшився до 2920 гривень для дорослих та до 2361 гривню для осіб, що втратили працездатність.

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Для дітей прожитковий мінімум у 2024 році становить:

до 6 років — 2563 гривні;

від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Таке зростання прожиткового мінімуму призвело до збільшення соціальних виплат.

Зміни у розмірах дитячих та декретних виплат

Допомога при народженні дитини тепер становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачується одразу, а решта — щомісяця протягом трьох років. А от бебі-бокс тепер коштує 7689 гривень.

Допомога для непрацюючих вагітних жінок становить 757 гривень щомісяця.

Максимальна допомога для одиноких матерів:

до 6 років — 2563 гривні;

від 6 до 18 років — 3196 гривень;

для студентів від 18 до 23 років — 3028 гривень.

Допомога для дітей під опікою:

до 6 років — 6407,5 гривні;

діти до 6 років з інвалідністю — 8970,5 гривні;

від 6 до 18 років — 7990 гривень;

діти з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 гривень.

Допомога для особи, що доглядає за хворою дитиною:

до 6 років — 5126 гривень;

від 6 до 18 років — 6392 гривні.

Якщо немає аліментів

Також є тимчасова допомога для дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Максимальний розмір допомоги становить:

Для дітей до 6 років — 2563 гривні;

Для дітей від 6 до 18 років — 3196 гривень.

Гарантована сума допомоги визначена на рівні:

Для дітей до 6 років — 1281,50 гривні;

Для дітей від 6 до 18 років — 1598 гривень.

Зверніть увагу! Тимчасова допомога надається дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме. Розмір цієї допомоги розраховується так само як при виплатах одиноким матерям.