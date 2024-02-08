Зміна прожиткового мінімуму
Згідно з бюджетом на 2024 рік, прожитковий мінімум збільшився до 2920 гривень для дорослих та до 2361 гривню для осіб, що втратили працездатність.
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Для дітей прожитковий мінімум у 2024 році становить:
- до 6 років — 2563 гривні;
- від 6 до 18 років — 3196 гривень.
Таке зростання прожиткового мінімуму призвело до збільшення соціальних виплат.
Зміни у розмірах дитячих та декретних виплат
Допомога при народженні дитини тепер становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачується одразу, а решта — щомісяця протягом трьох років. А от бебі-бокс тепер коштує 7689 гривень.
Допомога для непрацюючих вагітних жінок становить 757 гривень щомісяця.
Максимальна допомога для одиноких матерів:
- до 6 років — 2563 гривні;
- від 6 до 18 років — 3196 гривень;
- для студентів від 18 до 23 років — 3028 гривень.
Допомога для дітей під опікою:
- до 6 років — 6407,5 гривні;
- діти до 6 років з інвалідністю — 8970,5 гривні;
- від 6 до 18 років — 7990 гривень;
- діти з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 гривень.
Допомога для особи, що доглядає за хворою дитиною:
- до 6 років — 5126 гривень;
- від 6 до 18 років — 6392 гривні.
Якщо немає аліментів
Також є тимчасова допомога для дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.
Максимальний розмір допомоги становить:
- Для дітей до 6 років — 2563 гривні;
- Для дітей від 6 до 18 років — 3196 гривень.
Гарантована сума допомоги визначена на рівні:
- Для дітей до 6 років — 1281,50 гривні;
- Для дітей від 6 до 18 років — 1598 гривень.