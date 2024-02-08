Изменение прожиточного минимума
Согласно бюджету на 2024 год, прожиточный минимум увеличился до 2920 гривен для взрослых и до 2361 гривну для лиц, утративших трудоспособность.
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Для детей прожиточный минимум в 2024 году составляет:
- до 6 лет - 2563 гривны;
- от 6 до 18 лет - 3196 гривен.
Такой рост прожиточного минимума привел к увеличению социальных выплат.
Изменения в размерах детских и декретных выплат
Помощь при рождении ребенка теперь составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачивается сразу, а остальные - ежемесячно в течение трех лет. А вот бэби-бокс теперь стоит 7689 гривен.
Помощь для неработающих беременных женщин составляет 757 гривен ежемесячно.
Максимальная помощь для одиноких матерей:
- до 6 лет - 2563 гривны;
- от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
- для студентов от 18 до 23 лет - 3028 гривен.
Помощь для детей под опекой:
- до 6 лет - 6407,5 гривны;
- дети до 6 лет с инвалидностью - 8970,5 гривны;
- от 6 до 18 лет - 7990 гривен;
- дети с инвалидностью от 6 до 18 лет - 11 186 гривен.
Помощь для лица, ухаживающего за больным ребенком:
- до 6 лет - 5126 гривен;
- от 6 до 18 лет - 6392 гривны.
Если нет алиментов
Также есть временная помощь для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.
Максимальный размер помощи составляет:
- Для детей до 6 лет - 2563 гривны;
- Для детей от 6 до 18 лет - 3196 гривен.
Гарантированная сумма помощи определена на уровне:
- Для детей до 6 лет - 1281,50 гривны;
- Для детей от 6 до 18 лет - 1598 гривен.