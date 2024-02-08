Изменение прожиточного минимума

Согласно бюджету на 2024 год, прожиточный минимум увеличился до 2920 гривен для взрослых и до 2361 гривну для лиц, утративших трудоспособность.

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Для детей прожиточный минимум в 2024 году составляет:

  • до 6 лет - 2563 гривны;
  • от 6 до 18 лет - 3196 гривен.

Такой рост прожиточного минимума привел к увеличению социальных выплат.

Изменения в размерах детских и декретных выплат

Помощь при рождении ребенка теперь составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачивается сразу, а остальные - ежемесячно в течение трех лет. А вот бэби-бокс теперь стоит 7689 гривен.

Помощь для неработающих беременных женщин составляет 757 гривен ежемесячно.

Максимальная помощь для одиноких матерей:

  • до 6 лет - 2563 гривны;
  • от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
  • для студентов от 18 до 23 лет - 3028 гривен.

Помощь для детей под опекой:

  • до 6 лет - 6407,5 гривны;
  • дети до 6 лет с инвалидностью - 8970,5 гривны;
  • от 6 до 18 лет - 7990 гривен;
  • дети с инвалидностью от 6 до 18 лет - 11 186 гривен.

Помощь для лица, ухаживающего за больным ребенком:

  • до 6 лет - 5126 гривен;
  • от 6 до 18 лет - 6392 гривны.

Если нет алиментов

Также есть временная помощь для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Максимальный размер помощи составляет:

  • Для детей до 6 лет - 2563 гривны;
  • Для детей от 6 до 18 лет - 3196 гривен.

Гарантированная сумма помощи определена на уровне:

  • Для детей до 6 лет - 1281,50 гривны;
  • Для детей от 6 до 18 лет - 1598 гривен.