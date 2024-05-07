Чи врахують стаж пенсіонерам, які працювали в колишніх країнах СРСР

В Україні ухвалили законопроєкт щодо змін про обчислення страхового стажу. Йдеться про той стаж, який особа набула за межами України. Втім найбільше питань щодо цього стосується стажу, який був набутий у колишніх країнах СРСР.

Що зміниться для українців, які працювали за кордоном

Через те, що Україна вийшла з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян щодо пенсійного забезпечення стаж українців, який був набутий у період з 1991 по 2022 рік в колишніх країнах СРСР, не зарахувався Пенсійним фондом.

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Таким чином, пенсіонери не могли додати до свого страхового стажу пропрацьовані роки, а тому повинні були звертатися до суду. Але як пояснює старша юристка "АБ Івана Хомича" Ольга Хомич, ухвалений законопроєкт повинен розв'язати це питання для громадян.

Прийняти такий законопроєкт було потрібно через те, що громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей не могли поновити виплату пенсії на території України. Для органів ПФУ необхідне було письмове підтвердження з пенсійних органів Росії.

Це відбувалось шляхом листування між пенсійними органами, але, починаючи з 24.02.2022, документообіг не відбувається між державними органами. Законом спрощується процедура, адже тепер буде достатньо лише письмової заяви самого пенсіонера про те, що пенсію на території Росії він не отримує,

– пояснює Хомич.

Яким буде розмір пенсії

Ольга Хомич розповідає, що законопроєкт для осіб, які працювали в Україні та за її межами, врегульовує питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, який набутий в Україні. Однак на розмір пенсії це не впливає.

Розмір пенсії визначатимуть на основі зарплати, яку людина отримувала в Україні та з яких було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Втім за словами юристки, заробітки за кордоном не враховуватимуться через те, що податки з них були сплачені в іншій країні.

Після вступу дії закону стаж до 1 січня 2004 року можна буде підтвердити записами в трудовій книжці заявника.

Якщо запис про роботу в іншій країні, тоді Пенсійний фонд вираховуватиме стаж при визначенні права на призначення пенсії.

Стаж після 1 січня 2004 року, який набутий за кордоном, підтверджуватиметься через трудову книжку заявника, свідоцтво про реєстрацію в соціальному реєстрі країни, де здійснювалась трудова діяльність, реєстрацію в податкових органах країни, де здійснювалась трудова діяльність, витяг із соціального реєстру; трудові угоди, контракти з роботодавцями та довідки про сплату податків.

Перерахувати стаж можуть тим, хто певний час працював у таких країнах, як Республіка Азербайджан, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Республіка Грузія.

До речі, якщо угоди не будуть укладені окремо з кожною країною, то стаж, який особа набуває зараз у цих країнах, зараховуватись для призначення пенсії в Україні не буде.