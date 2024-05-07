Что изменится для украинцев, которые работали за границей

Из-за того, что Украина вышла из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан относительно пенсионного обеспечения стаж украинцев, который был приобретен в период с 1991 по 2022 год в бывших странах СССР, не засчитался Пенсионным фондом.

Читайте также Далеко не все украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет

Таким образом, пенсионеры не могли добавить к своему страховому стажу проработанные годы, а потому должны были обращаться в суд. Но как объясняет старший юрист "АБ Ивана Хомича" Ольга Хомич, принятый законопроект должен решить этот вопрос для граждан.

Обратите внимание! Принять такой законопроект было нужно из-за того, что граждане Украины, которые выехали с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей не могли возобновить выплату пенсии на территории Украины. Для органов ПФУ необходимо было письменное подтверждение из пенсионных органов России.

Это происходило путем переписки между пенсионными органами, но, начиная с 24.02.2022, документооборот не происходит между государственными органами. Законом упрощается процедура, ведь теперь будет достаточно лишь письменного заявления самого пенсионера о том, что пенсию на территории России он не получает,

– объясняет Хомич.

Каким будет размер пенсии

Ольга Хомич рассказывает, что законопроект для лиц, которые работали в Украине и за ее пределами, регулирует вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, который приобретен в Украине. Однако на размер пенсии это не влияет.

Важно! Размер пенсии будут определять на основе зарплаты, которую человек получал в Украине и с которых был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).

Впрочем, по словам юристки, заработки за рубежом не будут учитываться из-за того, что налоги с них были уплачены в другой стране.

После вступления действия закона стаж до 1 января 2004 года можно будет подтвердить записями в трудовой книжке заявителя.

Если запись о работе в другой стране, тогда Пенсионный фонд будет высчитывать стаж при определении права на назначение пенсии.

Стаж после 1 января 2004 года, который приобретен за рубежом, будет подтверждаться через трудовую книжку заявителя, свидетельство о регистрации в социальном реестре страны, где осуществлялась трудовая деятельность, регистрацию в налоговых органах страны, где осуществлялась трудовая деятельность, выписку из социального реестра; трудовые соглашения, контракты с работодателями и справки об уплате налогов.

Заметьте! Пересчитать стаж могут тем, кто определенное время работал в таких странах, как Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Республика Грузия.

Кстати, если соглашения не будут заключены отдельно с каждой страной, то стаж, который лицо приобретает сейчас в этих странах, засчитываться для назначения пенсии в Украине не будет.