НБУ підтвердив готовність підтримувати стійкість валютного ринку в Україні

Зниження курсу гривні в останні тижні може призвести до додаткових ризиків для стабільності валютного ринку і, відповідно, цінової стабільності в Україні.

Що буде із валютним ринком України

НБУ пояснює поточне послаблення курсу гривні на валютному ринку збільшенням чистого попиту протягом останніх двох місяців. Це сталося через зростання бюджетних видатків, травневу валютну лібералізацію, тимчасове зменшення пропозиції валюти від аграрного сектору та вичерпання тогорічного врожаю.

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Втім Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності,

– сказали в НБУ.

У Національному банку зазначили, що попри деяке послаблення гривні, курсова динаміка все ще відповідає меті НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджується її наближенням до цільового рівня 5% у червні.

Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп становить 24 мільярди доларів,

– повідомили в НБУ.

Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує отримати 3,9 мільярда доларів від США. Це дозволить міжнародним резервам знову перевищити рівень у 40 мільярдів доларів.