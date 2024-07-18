Попит на готівку
Станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 800,9 мільярда гривень. Це на 36,5 мільярда гривень або на 4,8% більше, ніж на початку року. Як пояснюють в НБУ, перебої з енергопостачанням спонукають громадян зберігати певний запас готівки.
Читайте також: Купівля доларів в банку: чи потрібен паспорт
Темпи зростання готівки в обігу цього року залишаються невисокими та зумовлені переважно сезонними факторами. Традиційно, влітку спостерігається підвищений попит на готівку.
На одного жителя України припадає 65 банкнот та 181 платіжна розмінна та обігова монета:
- Найбільшу частку в готівковому обігу займають банкноти номіналом 500 гривень і монети номіналом 10 копійок, що складають 28,3% і 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно.
- Найменшу частку мають банкноти номіналом 50 гривень і монети номіналом 10 гривень, які становлять 4,5% і 1,6% відповідно.