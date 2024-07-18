Сппрос на наличные
По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обращении Украины находилось 800,9 миллиардов гривен. Это на 36,5 миллиарда гривен или на 4,8% больше, чем в начале года. Как объясняют в НБУ, перебои с энергоснабжением побуждают граждан хранить определенный запас наличных.
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Темпы роста наличности в обращении в этом году остаются невысокими и обусловлены преимущественно сезонными факторами. Традиционно, летом наблюдается повышенный спрос на наличные.
На одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 181 платежная разменная и оборотная монета:
- Наибольшую долю в наличном обращении занимают банкноты номиналом 500 гривен и монеты номиналом 10 копеек, что составляют 28,3% и 28,1% от общего количества в обращении соответственно.
- Наименьшую долю имеют банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 10 гривен, которые составляют 4,5% и 1,6% соответственно.