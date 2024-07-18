Чи треба паспорт для купівлі долара

Для купівлі або продажу валюти в еквіваленті до 399 999 гривень документи не потрібні. У разі, якщо сума валютної операції перевищує 400 000 гривень в еквіваленті, необхідно надати документ, що підтверджує особу, та РНОКПП.

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Додаткові підтверджувальні документи можуть знадобитися для операцій зі значними сумами. Також купити валюту в касі банку можна без обмежень на сьогодні. Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі відділення.

Ліміт купівлі готівкової валюти за безготівкові кошти у 2024 році

Національний банк України уточнив норму щодо ліміту на купівлю готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, встановивши його на рівні 100 тисяч гривень на день, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки.

Зауважте! Це уточнення стосується лише безготівкових коштів.

Крім того, НБУ дозволив фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.