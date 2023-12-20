Доведеться ще більше працювати: як зміняться вимоги до страхового стажу у 2024 році

З січня українці аби вийти на пенсію повинні будуть відпрацювати на один рік більше. Вимоги до страхового стажу знову зростуть.

Вимоги до страхового стажу

До 2028 року в Україні зростатимуть вимоги до страхового стажу. Таким чином уже з січня, громадяни, які хочуть вийти на пенсію у 60 років, повинні будуть мати 31 рік стажу замість 30.

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Ті, хто не встигнуть напрацювати потрібний стаж, матимуть право вийти на пенсію вже у 63 роки, але тут вимоги теж змінилися. З 1 січня 2024 року, щоб вийти на пенсію у такому віці, потрібно буде мати від 21 до 31 років стажу.

У 2023 році вимога до стажу для 63 років становила від 20 до 30 років.

Якщо стажу все одно не вистачає, тоді особі доведеться чекати 65 років – на цей вік вимоги не збільшують. Мінімальний стаж, який необхідний, щоб піти на законний відпочинок, становить 15 років.

Що буде з пенсіями у 2024 році

З 1 січня 2024 року зросте прожитковий мінімум, а разом із ним і мінімальна пенсія в Україні. Цього року її розмір становив 2 093 гривень, а вже наступного вона збільшиться до 2 361 гривні.

Максимальна пенсія складається з 10 мінімальних, тому очевидно, що її розмір теж зміниться. Наступного року її сума становитиме 23 610 гривень проти 20 930 гривень у 2023 році.

Також заплановано, що середня пенсія по країні підніметься до 6 тисяч гривень, тоді як зараз вона становить 5 311 гривень.

Індексація виплат у 2024 році відбуватиметься у три етапи: