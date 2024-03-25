Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 2024 році

Українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього їм потрібно мати визначену кількість стажу.

Яка кількість стажу необхідна

Для кожного віку встановлена своя норма. Щоб пенсіонер міг вийти на пенсію у 60 років, він має набути щонайменше 31 рік страхового стажу.

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При цьому, щороку цей мінімум зростатиме. Надалі він буде таким:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Аби вийти на пенсію у 63 роки, пенсіонер має набути мінімум 21 рік стажу. Норма для громадян такого віку також буде збільшуватись:

у 2025 році пенсіонеру необхідно буде мати уже від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

А от для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати мінімум 15 років стажу. Ця норма поки не буде змінюватись.

Як отримати додатковий стаж

Українці можуть докупити необхідну кількість стажу. Ця послуга доступна, завдяки системі добровільного пенсійного страхування. Особі необхідно внести страхові внески і, таким чином, компенсувати стаж.

Першочергово громадянин має укласти договір з Пенсійним фондом. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

Зараз мінімальний внесок складає 22% від визначеної в Україні мінімальної зарплати.