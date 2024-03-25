Як порахувати майбутню пенсію
Скористатися інструментом можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ. Важливо одразу перевірити актуальність своїх даних, зокрема дату народження, стать тощо.
Читайте також Пенсія по інвалідності для II групи: скільки може отримати пенсіонер
При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності – доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку. Натисніть "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповніть необхідні поля,
– написали у ПФУ.
Свої відомості, щодо зарплати можна отримати в розділі "Моя заробітна плата" в лівому горизонтальному меню. Натомість, щоб розрахувати пенсію, потрібно натиснути "Зберегти та розрахувати".
Після цього українець отримає:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.
В кого пенсії більше не зростатимуть
Пенсійні виплати ветеранів, які отримали інвалідність на війні, більше не зростатимуть. Так сталося через нестачу коштів у бюджеті.
Таку пенсію зафіксували на наступному рівні:
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (+1 742,50 гривні після індексації);
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1 407,75 гривні);
- в осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);
- в учасників бойових дій – 4 958 гривень (+562,70 гривні).