Как посчитать будущую пенсию
Воспользоваться инструментом можно в личном кабинете на сайте ПФУ. Важно сразу проверить актуальность своих данных, в частности, дату рождения, пол и тому подобное.
Читайте также Пенсия по инвалидности для II группы: сколько может получить пенсионер
При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности – дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля,
– написали в ПФУ.
Свои сведения, по зарплате можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню. Зато, чтобы рассчитать пенсию, нужно нажать "Сохранить и рассчитать".
После этого украинец получит:
- ориентировочный размер пенсии по введенным данным или учитывая стаж, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
У кого пенсии больше не будут расти
Пенсионные выплаты ветеранов, которые получили инвалидность на войне, больше не будут расти. Так произошло из-за недостатка средств в бюджете.
Такую пенсию зафиксировали на следующем уровне:
- у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (+1 742,50 гривны после индексации);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1 407,75 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);
- у участников боевых действий – 4 958 гривен (+562,70 гривны).