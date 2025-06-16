Що таке загальний страховий стаж і як він рахується

Кількість набутого стажу впливає на розмір пенсії. Також цей показник визначає вік виходу на заслужений відпочинок.

Як рахують страховий стаж

Страховий стаж – це період під час якого особа підлягала страхуванню. Тобто, за неї сплачувались страхові внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Страховий стаж обчислюється у місяцях. Розрахунки відбуваються на основі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зверніть увагу! Періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення". Після цієї дати обчислення відбувається згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Скільки зараз коштує місяць стажу

Українці мають право докупити стаж. 1 місяць рівний мінімальному страховому внеску, тобто 22% від теперішньої мінімальної зарплати.

Станом на тепер – це 1 760 гривень. Відповідно, цілий рік стажу обійдеться у – 21 120 гривень.